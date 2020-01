Sedie e tavoli in esubero, scatta il sequestro presso un bar del centro a Salerno

Alcuni tavolini con sedie sono stati posti sotto sequestro, lo scorso sabato, presso un noto bar in corso Vittorio Emanuele, a Salerno. Il motivo è occupazione non autorizzata di suolo pubblico. I controlli sono stati effettuati dalla polizia municipale, che hanno sequestrato ventuno sedie e cinque tavolini, per poi denunciare con una multa di 168 euro il titolare del locale. Sedie e tavoli pare fossero in esubero, ed erano sistemati all'esterno dei dehors. Il controllo è stato coordinato dalla procura di Salerno. Non sono esclusi ulteriori controlli, della stessa tipologia, anche nei prossimi giorni, presso le attività commerciali del centro.

I controlli

Le verifiche sono scattate poco dopo la mezzanotte. La società in questione aveva l'autorizzazione sia per i gazebo installati all'esterno che per i tavolino. Il tutto sarebbe partito da una segnalazione anonima, con una decina di agenti intervenuti poi per i controlli all'interno e all'esterno del bar, attraverso rilievi fotografici ed impedendo, in un secondo momento, ai clienti di sedersi all'esterno, sui posti in esubero