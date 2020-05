Il salernitano Vincenzo Spera confermato presidente di “Assomusica”

Vincenzo Spera è stato rieletto presidente di Assomusica, a conclusione della XXXII Assemblea Nazionale degli Associati. Il promoter - genovese di adozione ma originario di Salerno - è dal 2012 il quinto presidente della prestigiosa associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, fondata nel 1996 a Firenze.

Il commento

In occasione della conferma a presidente Spera, è stato rieletto anche il consiglio direttivo, composto da Paolo De Biasi, Fulvio De Rosa, Gomez Paloma Giuseppe, Ilaria Gradella, Giampaolo Grotta e Carlo Parodi. ''La fiducia rinnovata al Consiglio Direttivo e a me costituisce un grande motivo di orgoglio e felicità - ha commentato Spera - Questa conferma mi investe ovviamente di maggiore responsabilità e di un impegno ancora più forte, vista anche la crisi che attraversa e che continuerà ad attraversare il nostro settore, probabilmente per un periodo ancora lungo. Mi auguro che l'unità e le sinergie che si sono create in questi ultimi mesi ci portino a maggiori consolidamenti e alla consapevolezza che dobbiamo tenere insieme tutta la filiera senza lasciare indietro nessuno''.