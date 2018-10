Compra le sigarette, poi vince 50 mila euro al "Maxi Miliardario"

La dea bendata bacia Salerno. Nel pomeriggio di ieri un uomo è entrato nella tabaccheria di Marco Torre, al civico 169 di Corso Garibaldi, per comprare le sigarette. Poi, prima di andare bia, acquista anche un biglietto Maxi Miliardario da 20 euro. E così, dopo pochi secondi, alquanto incredulo, ha visto emergere le cospicue vincite fino a raggiungere la cifra di 50 mila euro. L’uomo, viene raccontato dal titolare della tabaccheria, era “molto emozionato e felice” ed è andato via come se non si fosse reso ben conto dell’accaduto.