Accusato di violenza sessuale, il tribunale lo assolve: "Fatto mai avvenuto"

Accusato di aver violentato la ex, con la quale aveva anche avuto una bambina, viene assolto dopo tre anni. La sentenza è stata emessa dal collegio del giudice Paolo Valiante. Il fatto non sussiste, questo l'esito al termine del dibattimento.

La storia



Lei, la presunta parte offesa, era rimasta incinta a 17 anni. Da lì era cominciata una convivenza tra i due, fino all'interruzione del rapporto. Un clima probabilmente teso tra i due, fatto di discordanze e punti di scontro, fino al giorno in cui la donna si presentò dai carabinieri per denunciare il compagno. L'accusa era tra le più infamanti, quella di violenza sessuale. Agli inquirenti, la donna raccontò che una sera aveva incontrato l'uomo a Salerno, e che successivamente l'avrebbe seguita fino a Bellizzi, nei pressi di casa propria. Il motivo pare fosse quello di chiedere dei chiarimenti. Poi la violenza. La donna aveva più volte confermato il racconto, anche in fase d'indagine, seppur con qualche contraddizione. Il gup decise di fissare il processo, disponendo il rinvio a giudizio per l'uomo. Giorni fa l'assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Le motivazioni saranno rese note entro i tempi previsti dalla legge, per comprendere il ragionamento fatto dai giudici e i motivi della non veridicità del quadro accusatorio.