Palpeggia una ragazzina di 18 anni: arrestato nigeriano a Salerno

Doveva essere espulso, ma invece era libero di circolare tranquillamente per la città di Salerno. Un nigeriano di 38 anni, A.G le sue iniziali, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio italiano, è stato nuovamente arrestato dalla Squadra Mobile per violenza sessuale. Sabato scorso, in via Parmenide, l’uomo ha iniziato a seguire a piedi una ragazza salernitana di 18 anni, palpeggiandola e tentando poi di aggredirla. La urla di spavento della giovane, però, hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che sono riusciti a bloccarlo.

Il fatto

Sul posto sono giunti degli agenti della Sezione Falchi che hanno condotto lo straniero in Questura per identificarlo.Dagli accertamenti effettuati, è emerso che era stato già tratto in arresto pochi giorni prima, (il 25 giugno), dai Carabinieri di Sarno per il reato di violazione di domicilio, atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale nei confronti di un’altra donna a San Valentino Torio e a proprio carico aveva già un ordine di espulsione dal territorio nazionale da parte del Questore di Salerno. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato ammanettato condotto presso il carcere di Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che nella giornata di ieri ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere dell’uomo, vista la gravità e la recente recidiva del reato.