Salerno, i volontari di Greenpeace ripuliscono la spiaggia

Greenpeace in azione, oggi pomeriggio, a Salerno. Diversi volontari hanno ripulito la spiaggia libera del lungomare Guglielmo Marconi, nel quartiere di Torrione. L’iniziativa è andata in scena davanti a decine di bagnanti che erano presenti sia sull’arenile che in mare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery