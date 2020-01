Salerno, i volontari puliscono la spiaggia: i ringraziamenti arrivano via social

Tanta curiosità, questa mattina, a Salerno, dove un nutrito gruppo dell’associazione “Voglio un mondo pulito” si è recato presso il Porticciolo di Pastena per bonificarlo. Quasi 400 kg di rifiuti (gomme d’auto, cartoni, siringhe, cartacce, buste contenenti materiale di ogni genere ecc...) sono stati raccolti, in tre ore, non solo sulla spiaggia, ma anche sulla riva del mare.

I ringraziamenti

Numerosi ringraziamenti da parte dei cittadini salernitani sono apparsi, nel pomeriggio, sulla pagina Facebook dell’associazione. Scrive Maria Rosaria Rossi: "Non ho parole per esprimere il mio ringraziamento. Sono degli squali senza denti coloro che sporcano le nostre spiagge, ma anche il mare non scherza, quando rivomita quello che si sversa nei canali, nei tombini delle caditoie, insomma voi togliete quello che gli altri hanno sempre avuto il coraggio di sversare da per tutto. Congratulazioni, siete magnifici". Esterina Speranza: "Vorrei avere la vostra forza e essere uno di voi, grazie". Mariella Tafuri: "Siete la rispota a quelli che dicono che la gioventu' non ha valori, siete eccezionali,un esempio per tutti " ecc..