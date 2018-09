Abusi sessuali sulla nipotina, condannato a 4 anni di carcere

Palpeggiò la figlia minorenne della compagna del fratello durante la coabitazione in casa della madre. Il Tribunale ha riconosciuto l’ipotesi lieve della violenza sessuale e condannato un uomo a 4 anni di reclusione.

La storia

La sentenza in abbreviato è a firma del gup Alfonso Scermino. L'imputato è un quarantenne salernitano. La storia di abuso si è verificò nella zona est della città, in contesto di case popolari. Stando alle indagini, l'uomo aveva fatto rientro presso l’abitazione dei genitori. Nella stessa casa viveva anche il fratello con la compagna. Durante la convivenza, il primo avrebbe approfittato della ragazzina, all'epoca minorenne. Prima con grande confidenza, poi fino a compiere atti sessuali. La vittima raccontò tutto alla madre, che sporse denuncia alle forze dell'ordine. L’uomo, stando alle accuse poi confluite nel fascicolo della procura, avrebbe commesso atti di libidne verso la piccola. La difesa dell'imputato potrebbe ora ricorrere in Appello