Salerno, le associazioni si mobilitano: "La cementificazione è pericolosa"

Si chiama “Salva Salerno” la proposta di iniziativa popolare che, giovedì prossimo, verrà presentata dalle 17 alle 21 in via Fusandola, nel capoluogo, su iniziativa dei comitati di Piazza Alario e Centro Storico Alto e appoggiata anche da diverse associazioni di cittadini che si pone l’obiettivo di “frenare il consumo di suolo e la pericolosa avanzata dal cemento nella nostra città”.

Le critiche

Gli organizzatori lanciano un nuovo appello alla Giunta Comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli affinchè ascolti le loro ragioni. “In prossimità del rinnovo del Piano Urbanistico Comunale (PUC) - dichiarano in una nota - vorremmo che l’Amministrazione tenesse conto del nostro parere e, con grande senso di responsabilità, fermasse l’inutile e dannosa espansione edilizia a cui stiamo assistendo da anni, un processo pericoloso che condiziona negativamente lo sviluppo di Salerno e spreca la preziosa risorsa suolo, occupando spazi che servono per la rinascita dell’occupazione e di attività artigianali, per il miglioramento delle condizioni di vivibilità e dell’ambiente urbano. Il nostro è un appello urgente e responsabile perchè Salerno non soffochi sotto gli interessi di pochi imprenditori, nell’indifferenza dei suoi cittadini”.

La protesta

Di qui l’invito alla mobilitazione a difesa dell’ambiente: “E’ ora di risvegliare le coscienze e di capire cosa sta succedendo, dove stiamo portando la nostra città. Il Puc, che ci piaccia o no, è il principale strumento di sviluppo locale e le scelte che in esso sono contenute condizioneranno il futuro di tante persone come noi, in maniera quasi sempre irreversibile. Salerno è già sulla strada sbagliata, è una delle prime città italiane per consumo di suolo. Ci stiamo svendendo la nostra prima risorsa, senza avere il controllo di quello che avverrà. In questa iniziativa siamo vicini ad altre organizzazioni civiche della Città e giovedì sera affiancheremo il Comitato Centro Storico Alto che condivide con noi le preoccupazioni per il fenomeno accelerato e ingiustificato delle costruzioni edili” annunciano i promotori della petizione.