Capaccio Paestum, salvata un'Upupa in difficoltà

Nuovo provvidenziale intervento dell'Enpa di Salerno: è stata salvata un’upupa in difficoltà a Capaccio Paestum, ieri, mentre era finita a terra e aveva difficoltà a volare. Trasferita presso il Cras di Napoli, l'Upupa riceverà le cure necessarie per poi di essere rimessa in libertà.

Parlano i volontari

Probabilmente l'Upupa era andata troppo spedita nel suo primo volo, e ha riportato un problema all'ala. Ricordiamo che vanno recuperati solo i pulli in reale difficoltà o feriti. Tutti gli altri non vanno presi.