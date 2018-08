Peggioramento delle condizioni meteo: imbarcazioni in difficoltà, salvato bimbo di 15 mesi

Soccorse numerose imbarcazioni, anche a causa del maltempo, oggi, dalla Guardia Costiera. Nel pomeriggio, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno è stata impegnata nella gestione di molte chiamate di aiuto pervenute tramite il numero di emergenza 1530, per via del repentino peggioramento delle condizioni meteomarine.

L'intervento

Impiega, infatti, tutte le motovedette disponibili, dirottate negli specchi acquei interessati dalle emergenze, da Positano a Punta Licosa. In particolare, c'è stato l’intervento eseguito a favore di un’imbarcazione in difficoltà, in prossimità del porto Marina d’Arechi, con a bordo diverse persone, tra cui un bambino di soli quindici mesi. Grazie alla tempestività di intervento, tutte le emergenze sono rientrate e le imbarcazioni assicurate agli ormeggi.

L'avviso della Guardia Costiera

Si raccomanda, prima di intraprendere la navigazione, di prendere visione delle condizioni meteomarine in zona. In proposito, per le giornate di domani e dopodomani sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale. Si rinnova, infine, l’invito ad utilizzare il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare, attivo ogni giorno, 24 ore su 24, in tutto il territorio nazionale.