Cercatore di funghi del salernitano si perde sul Terminio: salvato

Elisoccorritori del SAF dei Vigili del Fuoco di Salerno in azione, ieri pomeriggio, per aiutare un cercatore di funghi che si era disperso sul Terminio in località Serro del Caprio a Montella (Avellino). Il malcapitato, un residente 69enne del salernitano, è stato contatto telefonicamente dagli uomini dei Vigili del Fuoco che erano a bordo dell’elicottero partito dall’aeroporto di Pontecagnano.

Il recupero

Fortunatamente, dopo averlo individuato, i caschi rossi hanno eseguito una delicata operazione per soccorrere l'uomo, trovato in buona salute , quindi, accompagnato alla sua auto. Sul posto i Vigili del Fuoco di Salerno con l’elicottero, l’unità di terra e l’unità cinofila, personale del Soccorso Alpino, volontari del posto conoscitori del luogo ed i carabinieri.