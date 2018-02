Rischia di essere travolto da un treno merci, salvato dalla Polfer di Sapri

Tensione sui binari, lo scorso 12 febbraio verso le ore 14:45 nella stazione di Praia a Mare: la Polfer di Sapri aveva notato un uomo intento a cercare qualcosa, tanto da non accorgersi dell'imminente arrivo di un treno merci in transito proprio su quel binario. Come riporta Infocilento, solo l’immediato intervento di due agenti ha consentito il salvataggio dell'uomo, 40enne fiorentino in stato confusionale, con problemi psichici.

L'antefatto

A suo carico, una denuncia di scomparsa: trasportato presso il nosocomio di Sapri, dunque, l'uomo è stato sottoposto alla terapia medica. Poi, ha preseguito il suo viaggio presso la stazione di Firenze, dove lo attendevano i familiari. Dramma sventato.