Ex coppia di Pontecagnano a "C'è Posta per te": Federica dice no a Salvatore

Una (ex) coppia di Pontecagnano Faiano è stata tra i partecipanti al programma “C’è posta per te” condotto da Maria De Filippi. A chiamare la trasmissione di Canale 5 è stato un uomo di nome Salvatore che ha cercato di ricucire il rapporto con la sua ex moglie, Federica, dopo averla tradita per ben tre volte. Quest’ultima per due volte, seguendo il cuore, lo ha perdonato, ma alla terza volta ha deciso di dire basta e di rifarsi una vita senza di lui.

La chiusura della busta

Salvatore, durante la puntata andata in onda ieri sera, si è detto pentito e innamorato: “Sono pentito di tutto… Questa persona (l’amante, ndr) mi ha destabilizzato ma il mio amore va oltre…”. E ancora: “Mi manchi, sei la donna con cui vorrei invecchiare”. Federica, però, è stata irremovibile: "Una sbandata è una cosa, una relazione extraconiugale un'altra ". E ancora: "Lui è un po’ recidivo, ha un’autonomia di 5 o 6 mesi”. Parole, le sue, che hanno provocato l’applauso scosciante da parte del pubblico che si è subito schierato dalla sua parte. La busta, dunque, si è chiusa.