Trentenne con problemi psichici espulso, Salvini: "In Nigeria potrà fare tutti i suoi comodi in strada"

Si lavava completamente nudo in pubblico tra lo sconcerto dei salernitani. È questo lo “stile di vita” che qualcuno a sinistra vorrebbe come il nostro “futuro”? Il clandestino verrà ESPULSO, in Nigeria potrà tornare a fare tutti i suoi comodi per strada se glielo lasceranno fare.

Lo scrive il ministro Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook, postando il video in cui Adam (come era chiamato amichevolmente dai salernitani ndr) nigeriano 30enne, irregolare, si lavava nudo in via Clark, a Salerno. Proprio come quanti lo hanno additato di essere una persona irrispettosa del buonsenso o, volgarmente, "un selvaggio", il ministro è caduto (ci auguriamo ndr) in grave errore, ignorando come, in realtà, quel giovane, innocuo, soffra di gravi problemi psichici, ma sia stato messo alla gogna mediatica, da chi, non conoscendo il suo dramma, lo ha definito un "maniaco" e ha applaudito alla sua espulsione. Indignazione è già sorta nel mondo del volontariato che ben conosceva "Adam", superstite da torture in Libia di cui porta profonde cicatrici su tutto il corpo. A commentare il post di Salvini il direttore dell'Ufficio Migrantes della Diocesi di Salerno, Antonio Bonifacio:

Lei scrive di cose che non conosce! Di persone che non conosce! Di fatti che non conosce! Per tutti coloro che seguono questa pagina... sarebbe utile dire che la PERSONA che ha commesso questo gesto (sicuramente non condivisibile) ha dei problemi psicologici e psichiatrici, di cui nessuna istituzione si è occupato! prima di scrivere banalità e falsità si informi e la smetta di seminare ODIO!!!!! Pensi a rappresentare le istituzioni in modo DEGNO e CONSONO ovunque e sempre (cosa che a me non sembra faccia)!!!!

E il presidente di Venite Libenter, Rossano Braca

Mentre cade il governo distrae l’elettorato con le immagini di un povero disgraziato malato psichico totalmente innocuo del quale uno che ostenta crocifisso e Rosario dovrebbe avere solo umana compassione.



Molti e di ben altra natura, purtroppo, risultano gli altri commenti ai piedi del post del Ministro, tra insulti razzisti e illazioni contro un giovane incompreso, solo e gravemente turbato, di cui, tristemente, il popolo social continua a farsi beffa.