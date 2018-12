Laboratorio della droga trovato in una casa disabitata, il blitz dei carabinieri

Blitz dei carabinieri del comando provinciale di Salerno e della compagnia di Sala Consilina a Salvitelle. L'operazione ha portato alla scoperta di un laboratorio adibito alla coltivazione e alla trasformazione di cannabis. Il materaile è stato rinvenuto all’interno di una casa disabitata da diversi anni nel centro del paese. Le indagini puntano ad un uomo che avrebbe preso la casa in affitto, pur non avendo la residenza. La casa è stata posta sotto sequestro per volere della procura. Durante il blitz, i carabinieri hanno ispezionato, con i cani del nucleo cinofilo, la restante parte del paese. Le indagini sono ancora in corso, poiché gli inquirenti sono sulle tracce di possibili pusher collegati alla produzione e spaccio di droga.