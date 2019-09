“Samara challenge” a Nocera: ferito un ragazzo, malore per un agente

Sorprendente, ieri, a Nocera Inferiore, l’ennesimo caso del “Samara challenge” che, questa volta, ha avuto delle conseguenze: un ragazzo è stato ferito e un poliziotto ha avuto un malore. Come riporta Zerottonove, l'altra notte, a vestire i panni di Samara sono stati due uomini che, dopo essere stati avvistati e segnalati alla Polizia dagli abitanti della zona di Piedimonte, si sono rifugiati nella scuola abbandonata di Chivoli, in via Urbulana. A seguirli, intanto, un gruppo di ragazzi armati di bastoni.

Il fatto

Due di loro hanno deciso di scavalcare il cancello della scuola alla ricerca dei due balordi senza riuscire, però, a trovarli. Mentre era in giro per l’istituto, un ragazzo è rimasto ferito a causa di una sedia lanciatagli addosso: sul posto verso le ore 3.00, è giunta sul posto una pattuglia ed un uomo delle Forze dell’ordine, probabilmente a causa della tensione e della paura che vi era nell’aria, e soprattutto per via la poca visibilità che c’era all’interno della scuola, ha subito un malore.

Le indagini

La ricerca dei due uomini nascosti nell’ex asilo è proseguita, ma non ha avuto esiti positivi: le due “Samara” sarebbero scappate attraverso le uscite secondarie dell’istituto. Accertamenti in corso.