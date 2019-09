Si travestono da “Samara” e spaventano gli abitanti a Pellezzano: l'appello del sindaco

Il “Samara Challenge” si sta diffondendo anche sul territorio del comune di Pellezzano. Un gioco pericoloso che rischia di diventare pericoloso, soprattutto tra i giovani. Da alcuni giorni, alla frazione Capriglia, ignoti si aggirano travestiti da bambina del noto film horror “The Ring” con lo scopo di spaventare i passanti.

La denuncia

Il sindaco, Francesco Morra, si è subito attivato allertando le forze dell’ordine e la Protezione Civile Santa Maria delle Grazie per bloccare chiunque continui a portare avanti questa bravata che rischia di diventare molto pericolosa, come accaduto in alcune città tra cui Afragola dove Samara ha rischiato il linciaggio. Il primo cittadino avverte chiunque abbia intenzione di perseguire questa bravata di non continuare. Sul territorio sono state attivate forze dell’ordine e volontari della Protezione Civile per bloccare coloro che continuano a travestirsi da Samara. I trasgressori saranno perseguiti ed eventualmente denunciati all’autorità giudiziaria.