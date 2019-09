"Samara" avvistata anche a Salerno e Pontecagnano, il commento delle Acli

Continua a dilagare il fenomeno "Samara" anche nel salernitano. Lo scherzo di cattivo gusto, finalizzato a spaventare i passanti, infatti, è stato segnalato, dopo che nell'Agro, anche a Salerno, nella zona di Pastena e a Pontecagnano. Ignoti, indossando i panni della antagonista del film horror The Ring, dunque, continuano a girovagare per le strade, per incutere timore.

Le reazioni

Indignazione e fastidio, da parte dei salernitani di buon senso che si pongono numerosi interrogativi sulle motivazioni alla base di questa inquietante nuova "moda" giovanile.

Il commento del presidente delle Acli, Gianluca Mastrovito