Attivato lo Scout Speed a San Cipriano, il sindaco: "Basta incidenti e morti in strada"

Dal 1 luglio è stato attivato, nel comune di San Cipriano Picentino, il controllo elettronico della velocità con lo “Scout Speed”, ossia l’autovelox invisibile, per identificare e sanzionare i furbetti dell’acceleratore.

I dettagli

Si tratta di un dispositivo innovativo (già usato in molti altri comuni italiani) che non è posto sulla strada ma si installa direttamente sulle auto della polizia locale. Il sistema funziona anche durante la marcia del veicolo, controllando tutte i mezzi lì intorno, indipendentemente dal loro senso di marcia. Lo Scout Speed è considerato uno strumento efficace per la prevenzione degli incidenti causati dall’alta velocità e dall’irresponsabilità di alcuni automobilisti.

La polemica

Molti residenti, sui social network, hanno espresso delle perplessità sull’attivazione del nuovo dispositivo in dotazione alla Polizia Locale. Ma il sindaco Sonia Alfano rassicura: “Io veramente mi trovo spiazzata nel dover giustificare un provvedimento preso per tutelare le persone in particolar modo bambini, mamme, papà, nonni ed intere famiglie che rientrano presso le proprie abitazioni con la sola colpa di abitare su una strada, che secondo voi essendo ad alto scorrimento non debba avere il limite dei 50 km/h. Mi trovo veramente sbigottita come ormai pur di non rispettare le norme, che vengono emanate per tutelare le persone e non la potenza delle auto, si trovino scusanti continue. Creeremo il traffico, servirà per fare cassa, faranno sorpassi azzardati, l'incrocio non è idoneo, le strade sono pessime ecc ecc ecc ..... scuse scuse scuse ... andate piano perché su questa strada abbiamo pianto morti, ci sono stati feriti. Ci impiegheremo di più per arrivare a lavoro, a casa ecc ecc partite prima ma non facciamo piangere più le famiglie, di incidenti ne ho visti tanti. Sapete che è attivo, sapete quando, andate piano e chiudiamo questo discorso”.