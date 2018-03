San Cipriano Picentino: due milioni di euro per il restyling del centro storico

Due milioni di euro per il restyling del centro storico di San Cipriano Picentino. E’ la cifra stanziata nel “Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” dal Governo per il piccolo comune dei Picentini.

I lavori

Il progetto, voluto con forza dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro Aievoli, prevede la ripavimentazione del Corso D’Amato, di Piazza Umberto I; la sistemazione del Palazzo delle Culture e la realizzazione di nuove aree di sosta per migliorare ulteriormente la vivibilità nel capoluogo.

Il commento

La firma della convenzione è avvenuta, nei giorni scorsi a Bologna, alla presenza del sottosegretario alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi. Soddisfatto il primo cittadino Aievoli: “Il nostro Comune, ancora una volta, ottiene finanziamenti per l´ammodernamento del territorio comunale. Un lavoro quotidiano minuzioso che produce risultati tangibili” .