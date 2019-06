"Avete rubato le lenzuola": turisti inseguiti a San Cipriano Picentino, ma è un equivoco

Ladri in azione, oggi, a San Cipriano Picentino dove i proprietari di un bed and breakfast hanno ricorso una coppia di turisti accusandoli di aver rubato delle lenzuola. Nel mirino - riporta Zerottonove - sono finiti due anziani in vacanza i quali, mentre si trovavano in un negozio, sono stati bloccati dai titolari di un’attività ricettiva che li accusavano di aver portato via delle lenzuola dalla camera da letto in cui stavano alloggiando da qualche giorno.

Il caso

I due turisti hanno subito dichiarato di essere innocenti e di aver riposto le lenzuola all’interno dell’armadio. I gestori insospettiti, non credendo alle parole dei due anziani, hanno minacciato di voler allertare la polizia, così l’anziano infuriato per la maldicenza, ha chiesto alla donna di seguire i proprietari della struttura per mostrargli dove era riposta la biancheria incriminata. E così l’equivoco è stato chiarito, la donna ha condotto i malpensanti presso l’alloggio dimostrando la sua innocenza e quella del marito. Le accuse sono crollate nel momento in cui i padroni del Bed and Breakfast si sono resi conto che la biancheria in questione si trovava all’interno del guardaroba.