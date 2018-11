San Cipriano Picentino, inaugurato il nuovo campo sportivo "D. Zoccola"

Giovani e famiglie hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo campo sportivo comunale “Domenico Zoccola” a San Cipriano Picentino che, dopo un intervento importante di ristrutturazione, è stato riaperto al pubblico. Presenti al taglio del nastro, oltre a numerosi residenti, anche il sindaco Gennaro Aievoli, l’assessore Sonia Alfano e alcuni rappresentante della società Real Fi.Pe, che, a seguito di una gara, gestirà la struttura per i prossimi cinque anni.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: “Voglio anzitutto ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per l´ottimo risultato raggiunto, a cominciare dall´impresa Cimel che ha realizzato i lavori, alla direzione lavori e agli uffici comunali che con attenzione e scrupolosità hanno seguito ogni singolo intervento. Voglio rivolgere un grande grazie alla Giunta e ai Consiglieri Comunali di maggioranza che quotidianamente lavorano nel silenzio per raggiungere traguardi importanti per il nostro amato territorio”. Non manca una stoccata all’opposizione : “Sono amareggiato, perché, anche in questa occasione, il consigliere Massimo Zoccola ha votato contro la realizzazione dell´investimento e con chi insieme a lui ha fortemente osteggiato e criticato l’ opera al solo scopo di screditare e impedire di raggiungere l’obiettivo all´Amministrazione e non considerare il bene dei nostri territori. Noi - ha concluso Aievoli - continuiamo ad andare avanti con determinazione ed impegno lasciando ad altri le sterili polemiche e la demagogia politica”.