San Cipriano Picentino, la piazza di "Campigliano" intitolata a Cesare Alfano

Grande entusiasmo, ieri sera, alle 20, in località Campigliano di San Cipriano Picentino, dove si è svolta la cerimonia per l´intitolazione della nuova piazza a "Cesare Alfano". A tagliare il nastro è stato il sindaco Gennaro Aievoli, affiancato dagli esponenti della sua amministrazione comunale e dal deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli. Numerosa la partecipazione della cittadinanza. Particolarmente emozionati i familiari di Alfano.

Ecco i motivi dell’intitolazione della piazza:

“Uomo molto stimato, fonda le sue radici imprenditoriali proprio a Campigliano e riveste la carica di Consigliere Comunale dal 1980 al 1985 e di Assessore al Commercio dal 1985 al 1990. Tragicamente, per mano assassina, per difendere la propria famiglia durante una rapina in casa, perde la vita nella serata del 02 settembre 1996. L`Amministrazione Comunale, su proposta del sindaco, ha voluto intitolare la nuova piazza ad un eroe della preziosa San Cipriano Picentino, affinché i posteri possano sempre ricordare un uomo che ha dato la Sua vita per la famiglia e i propri figli”.