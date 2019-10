Inseguimento con sparatoria a San Cipriano Picentino: banditi in fuga

Momenti di tensione, la scorsa notte, in località Campigliano a San Cipriano Picentino dove è andato in scena un vero e proprio inseguimento tra una gazzella dei carabinieri e un furgone bianco, con a bordo tre ladri, che non si è fermato ad un posto di blocco lungo la Strada Provinciale 15a.

Gli spari

La corsa - riporta Zerottonove - è finita dopo qualche minuto nei pressi della zona industriale dove il furgone è uscito improvvisamente fuori dalla carreggiata. A quel punto i banditi si sono dati alla fuga a mani vuoti e i militari dell’Arma sono stati costretti a sparare alcuni colpi di pistola in aria per intimidirli. Ma, purtroppo, sono riusciti a fuggire. Le indagini sono tuttora in corsa.