San Cipriano Picentino, al via i lavori di ristrutturazione della caserma dei carabinieri-forestali

E’ stato pubblicato il bando per i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri Forestali di Campigliano, a San Cipriano Picentino, situati in un immobile requisito alla criminalità organizzata.

I dettagli

L´intervento è finanziato dalla Regione Campania per 700 mila euro a valere sui fondi europei Por Fesr 2014 - 2020 (Riuso e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata).

“Un ulteriore finanziamento per il nostro territorio” esulta il sindaco Gennaro Aievoli, che è in prima linea per garantire una maggiore sicurezza nel suo comune.