Frana sulla Sp 26 a San Cipriano Picentino, iniziati i lavori di messa in sicurezza

Sono iniziati, nei giorni scorsi, i lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Tavernese, a valle della frana verificatasi lungo la Strada Provinciale 26 nel territorio di San Cipriano Picentino. Inoltre dopo l'acquisizione fatta, da parte del Comune, delle aree a monte della strada Sp 26 franata, la Provincia di Salerno inizierà i lavori del bypass stradale in modo da creare una corsia stradale ed aprire al transito veicolare la medesima arteria stradale.

L'avviso sui social

Ad annunciarlo, su Facebook, è direttamente la prima cittadina Sonia Alfano che, da subito, si è messa al lavoro per cercare di risolvere, insieme agli enti competenti, le problematiche legate alla viabilità: “Mi urge ricordare, in particolar modo ai ciclisti, che in quella zona c'è il divieto di accesso ed ora ci sono mezzi in movimento per i lavori, non sarà più tollerato l'inosservanza del divieto!!!”

