San Cipriano Picentino, al via i lavori per il parcheggio in via Santilli

Sono in corso di realizzazione i lavori per il nuovo parcheggio in via Santilli a San Cipriano Picentino. Il cantiere è stato aperto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gennaro Aievoli, dopo quarant’anni di attesa e numerose istanze dei residenti.

Le reazioni

Soddisfatto il primo cittadino: “Agli impegni assunti seguono i fatti. Insieme protagonisti per le infrastrutture” scrive sulla sua pagina Facebook. Numerosi i messaggi di apprezzamento pubblicati in risposta alle fotografie postate da Aievoli.

