San Cipriano, quattro auto beccate senza assicurazione: scattano le multe

Sono già quattro gli automobilisti finiti nel mirino dello Speed Scout attivato, già diverse settimane, nel territorio comunale di San Cipriano Picentino.

I controlli

Gli agenti della Polizia Locale, infatti, hanno scoperto che le vetture in questione (provevienti da Giffoni Valle Piana e Campigliano), pur essendo in regola con la velocità, erano sprovviste della copertura assicurativa e sono state poste sotto sequestro. Per i proprietari è scattata una multa di 868 euro.