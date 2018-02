San Cipriano, accordo pubblico-privato: nasce un nuova struttura polifunzionale

Grazie ad un nuovo accordo pubblico-privato inizieranno a breve i lavori di riqualificazione di una nuova area in località Campigliano nel comune di San Cipriano Picentino.

Il progetto

In particolare sarà realizzata una struttura con esercizi commerciali e uffici. E saranno cedute al Comune nuove aree sportive e di relax. La posa della prima pietra è in programma per domenica 4 febbraio alle 11 in via Antonio Amato. Sarà presente anche il sindaco Gennaro Aievoli, che rivendica: “L'amministrazione prosegue gli interventi di ammodernamento del territorio comunale”.