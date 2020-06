Minaccia e picchia la compagna: arrestato 35enne a San Cipriano Picentino

La donna ha telefonato ai carabinieri che, in poco tempo, sono riusciti a bloccare l'uomo, il quale in casa aveva ina pistola a salve Bruni, alterata in modo da poter esplodere colpi reali, un serbatoio per la stessa e 10 cartucce