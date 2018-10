San Cipriano Picentino, delegazione di Pisticci visita l'impianto di lombricoltura

Una delegazione del Comune di Pisticci (Matera) ha fatto visita l’impianto sperimentale di lombricoltura di San Cipriano Picentino con l'obiettivo di riproporre sul proprio territorio tale esperienza. La Regione Basilicata, infatti, ha promosso un avviso pubblico per finanziare gli impianti di comunità per il trattamento dell'organico. Soddisfatto il sindaco Gennaro Aievoli: “Ancora una volta siamo di esempio oltre i limiti regionali. #insiemeprotagonisti per l'ambiente".

Gallery