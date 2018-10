Oltre 100 sindaci campani ad Assisi per accendere la Lampada Votiva dei Comuni d'Italia

In questi giorni tantissimi sindaci della Campania, accompagnati dal governatore Vincenzo De Luca, sono giunti ad Assisi in rappresentanza di tutte le regioni d'Italia, per offrire l'olio per la Lampada Votiva dei Comuni d'Italia presente sulla tomba di San Francesco.

L'evento

Sono più di 100 i comuni accorsi ad Assisi dalla Campania ed il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in rappresentanza di tutti i sindaci, avrà l'onore di accendere la Lampada Votiva durante il Solenne Pontificale. La folta delegazione campana è stata accompagnata anche dal governatore De Luca che ha commentato: "Sono ad Assisi insieme a 100 sindaci della Campania, ed è per noi un grande onore partecipare alle solenni celebrazioni in occasione della ricorrenza dedicata al patrono d'Italia. La Campania e tutti i comuni della regione sono qui per offrire l’olio e accendere la lampada votiva ed è un evento che costituisce un momento di fede e di riflessione, ma soprattutto l’occasione per rafforzare il legame spirituale che collega la Campania con i luoghi cari al Santo Patrono d'Italia - ha continuato - Sono tanti luoghi sacri presenti in Campania, meta ogni anno di flussi di pellegrini provenienti da ogni regione. Mancava l’organizzazione, una visione strategica complessiva: li abbiamo messi in rete con il progetto che ci ha portato anche qui a Assisi e siamo convinti che questi evento può diventare, oltre a una straordinaria giornata di fede e spiritualità, un punto di partenza per tutte le comunità verso il consolidamento dei valori di umanità, fratellanza e amicizia tra i popoli" ha concluso.