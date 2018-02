Andava in giro con una pistola: arrestato 46enne a San Giovanni a Piro

Un pregiudicato di 46 anni, residente in via Nazionale a San Giovanni a Piro, è stato arrestato dai carabinieri.

La dinamica

Ieri, alla vista dei militari, l’uomo è apparso agitato ed in stato di alterazione psicofisica. E così, durante i controlli avvenuti nei pressi dell’Hotel La Pergola, è stato trovato in possesso di una pistola tipo Cult dal calibro di 6 millimetri, priva di matricola. Il 46enne, quindi, è stato portato in caserma dove è stato arrestato con l’accusa di porto di arma clandestina e successivamente condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Sapri. Durante il rito direttissimo presso il Tribunale di Vallo della Lucania è stato convalidato l’arresto con il patteggiamento.