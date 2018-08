San Giovanni a Piro, spuntano due dogtoilets: ecco le novità

Via libera al progetto “Città più vivibile e pulita” nel comune di San Giovanni a Piro. Il sindaco Ferdinando Palazzo ha deciso di installare due dogtoilets nelle frazioni Bosco e Scario con lo scopo di educare i proprietari di cani a raccogliere le deiezioni dell’amico a quattro zampe. Negli ultimi giorni una è stata posizionata sul lungomare Marconi ed un'altra in via Tragara. Ogni dogtoilet è composto da un contenitore per i sacchetti ed un altro per le deiezioni.