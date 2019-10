Raccoglievano funghi illegalmente: raffica di multe a San Giovanni a Piro

Raffica di controlli da parte dei carabinieri forestali nel territorio comunale di San Giovanni a Piro, dove diverse persone, impegnate nella raccolta dei funghi, sono state trovate prive del tesserino abilitante e in possesso di decine di chilogrammi di vari esemplari che, successivamente, sono stati distrutti.

Le sanzioni

Per loro sono scattate multe che vanno dai 5 ai 300 euro. I controlli delle giubbe verdi proseguiranno anche nei prossimi giorni per impedire la raccolta illegale di funghi in terreni privati.