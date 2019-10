San Gregorio Magno, i carabinieri bruciano coltivazione di canapa

I carabinieri forestali di Buccino hanno effettuato dei controlli in una coltivazione di canapa per usi agroindustriali in località Marchitiello del comune di San Gregorio Magno. Immediati i campionamenti di infiorescenze in campo e le indagini analitiche di laboratorio in collaborazione con i tecnici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. I controlli hanno evidenziato una percentuale di Thc totale superiore allo 0,6%. Alla luce dei risultati, la canapa è risultata quindi superare la soglia di legge ed i militari hanno provveduto, pertanto, alla distruzione di circa 4 kg di canapa attraverso l’ incenerimento alla presenza del titolare della coltivazione.

La normativa

La legge numero 242/2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” promuove la coltura della canapa per incentivare l'impiego ed il consumo finale di semilavorati di canapa, la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati per le industrie ed infine la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. La legge regolamenta la coltivazione di canapa industriale e prescrive un quantitativo di THC totale pari a 0.6%; superata tale soglia prevede la distruzione della coltivazione.