Idrante usato per allontanare dei giovani: scoppia il caso a "Baccanalia"

Incredulità a San Gregorio Magno dov’è in corso l’evento “Baccanalia” che, come ogni anno, attrae migliaia di visitatori provenienti anche da fuori provincia.

Il caso

Alle prime luci dell’alba – riporta Ondanews – ci sono ancora diversi ragazzi in strada e qualcuno aveva alzato un po’ troppo il gomito. Tra loro sono nate delle scaramucce e uno di loro ha iniziato a provocare un addetto alla pulizia della strada, che, per difendersi, ha azionato un idrante collegato ad un’autobotte. Inizia prima a dirigere il getto d’acqua verso il gruppo di persone, perlopiù giovani, per poi colpire frontalmente un ragazzo che si dirige verso di lui. Un increscioso episodio di cui si sta discutendo anche sui social network.