I fedeli di San Leonardo restano senza chiesa: l'appello a Moretti

Circa 2400 abitanti del quartiere “San Leonardo” di Salerno, che fanno riferimento ad un’unica parrocchia, sono da due mesi senza la loro chiesa e di conseguenza senza le attività collegate all’oratorio.

Il caso

Alcune crepe, apparse all’interno del luogo religioso risalente al 1933 che fu donato dalla famiglia Cioffi alla Curia, hanno portato ad una prima verifica tecnica che, successivamente, ha comportato la chiusura della chiesa per motivi precauzionali. Per questo, da oltre sessanta giorni, il parroco don Antonio Quaranta è costretto a celebrare la Messa all’interno di un locale commerciale già adibito ad oratorio, il circolo “Don Giuseppe Cerrone”. Una struttura di pochi metri quadrati. Questa situazione, però, ha portato alla sospensione di quasi tutte le attività, dai laboratori ai corsi di cucina al doposcuola gratuito. La comunità ha inviato una lettera all’arcivescovo di Salerno Luigi Moretti per arrivare in tempi rapidi alla messa in sicurezza della loro chiesa oppure di trovarne una alternativa, spaziosa ed in grado di ospitare tutte le attività. Resta, nel frattempo, il problema per battesimi, comunioni, matrimoni e funerali.