Colto da malore mentre l'amico fa benzina: muore 30enne a San Mango Piemonte

Tragedia, nella serata di oggi, a San Mango Piemonte dove un ragazzo di 30 anni è deceduto per cause in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione - riporta Zerottonove - sembra che il giovane si trovasse seduto sul sedile anteriore di un'automobile guidata da un amico quando, improvvisamente, ha avvertito un malore.

I soccorsi

A dare l’allarme è stato proprio l’amico che, in quel momento, stava facendo rifornimento presso il locale distributore di benzina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Dolore.