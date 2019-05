Controlli in aziende e ristoranti a San Mango Piemonte e Sarno: due denunce

Gli agenti della Polizia di Stato della “Divisione Amministrativa e Sociale” della Questura di Salerno hanno effettuato una serie di accertamenti a carico di sei aziende nel comune di Sarno. Nel corso di un controllo in una di esse, che si occupa della produzione ed il commercio di conserve alimentari, i poliziotti hanno rilevato irregolarità amministrative nell’impiego di personale addetto alla vigilanza, elevando il relativo verbale di contestazione amministrativa a carico del legale rappresentante, con la sanzione amministrativa di 1800 euro, per aver assunto lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di avvio del rapporto di lavoro.

Il blitz

A San Mango Piemonte la perquisizione è scattata all’interno di un ristorante dov’era in corso una serata di ballo. Al termine delle verifiche, è stato denunciato all’Autorità Giudiziria il legale rappresentante della società di gestione per aver esercitato attività di intrattenimento danzante senza la necessaria documentazione attestante la sicurezza e l’agibilità del locale; hanno inoltre elevato due verbali per violazioni amministrative, rispettivamente, per aver esercitato attività di intrattenimento danzante senza la prevista autorizzazione e per aver omesso di esporre all’interno del locale le tabelle relative ai tassi alcolici, senza altresì tenere a disposizione della clientela l’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.