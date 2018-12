"Per seppellire i tuoi cari i parenti portano gli attrezzi da casa", la denuncia

Al cimitero di San Mango Piemonte la tumulazione te la fai in maniera autonoma. Con tanto di mattoni portati da casa. Inutile rivolgersi alle ditte, perchè le operazioni di tumulazione delle salme vengono fatte direttamente dai parenti del defunto.

La denuncia

A denunciarlo è il gruppo di minoranza “Aria Nuova”, guidata da Ugo Ronga. Già qualche mese fa, i consiglieri comunali di opposizione avevano sottolineato il cattivo stato in cui versava un deposito del cimitero. Da un controllo dei carabinieri del Noe, fu poi aperta un'indagine. Ora, ulteriori problemi sarebbero sorti con le sepolture. Il regolamento comunale prevede per le tumulazioni un versamento di 250 euro. Cifra che non comprende, però, la sepoltura, con ulteriore costo per i cittadini. In molti pare preferiscano, a quel punto, fare da soli. Come è accaduto la settimana scorsa, quando un cittadino si è armato di attrezzi edili e cemento per seppellire un’anziana parente deceduta la settimana scorsa.