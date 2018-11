San Marco di Castellabate: al via il roadshow dedicato alla pianificazione successoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

COMUNICATO STAMPA WIDIBA ARRIVA A SAN MARCO DI CASTELLABATE (SA) IL ROADSHOW DEDICATO ALLA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: “COME TUTELARE OGGI IL PATRIMONIO DI DOMANI” 11 tappe in tutta Italia per promuovere la cultura finanziaria Milano, 15 novembre 2018 - Arriva a San Marco di Castellabate il Roadshow di Widiba dedicato alla pianificazione successoria: 11 tappe in tutta Italia che hanno l’obiettivo di generare conoscenza e consapevolezza nei cittadini sul tema al fine di pianificare il trasferimento del patrimonio in maniera efficace. Oggi è necessario avere il quadro completo di tutte le variabili che hanno impatti sul patrimonio nel lungo termine e sul suo trasferimento alle generazioni future. L’appuntamento è per lunedì 19 novembre alle ore 19.00 presso l’Hotel Hermitage. L’evento, organizzato in collaborazione con Eurovita, vedrà l’intervento di Gerardo Russo, Consulente Finanziario di Widiba, e di Michele Asprone e Matteo Aielli di Eurovita. “Occuparsi della successione significa divenire consapevoli delle esigenze e delle problematiche dei soggetti coinvolti nel passaggio generazionale e individuare gli strumenti a disposizione e le azioni utili per la tutela del patrimonio - dichiara William De Rose, Area Manager -. Oggi è necessario avere il quadro completo di tutte le variabili che hanno impatti sul patrimonio nel lungo termine e sul suo trasferimento alle generazioni future. Un’efficace pianificazione successoria permette di ottimizzare il passaggio del patrimonio, di evitare liti ereditarie, di limitare le imposte di successione e di lasciare alle persone care i risparmi”. L’ incontro è gratuito e aperto a tutti previa prenotazione all’indirizzo email pfcampania3@widiba.it Per maggiori informazioni https://www.widiba.it/pianificazionesuccessoria