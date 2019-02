San Marco, nasce il “Patto d’Amicizia” tra cinque comuni: c’è Castellabate

Un Santo per cinque comunità: un gemellaggio nel nome di San Marco Evangelista. È questo l’obiettivo del patto d’amicizia, che verrà ufficializzato il prossimo 25 aprile durante la festa in onore di San Marco Evangelista, tra Castellabate e i Comuni di Torricella (Taranto), Cellino San Marco (Brindisi), San Marco Argentano (Cosenza) e San Marco Evangelista (Caserta).

I dettagli

L’iniziativa, partita dall’idea del sindaco di Torricella Michele Schifone, è quella di stringere un rapporto di scambio e di intesa, realizzando in sinergia percorsi di devozione e di promozione dei territori coinvolti. Castellabate non poteva mancare all’appello, essendo uno dei borghi più belli d’Italia dov’è radicato il forte legame della comunità con il Santo, suggellato dalla presenza della frazione San Marco di Castellabate, della Chiesa intitolata all’Evangelista e dell’organizzazione della sentita festa devozionale e della suggestiva processione in mare con i pescherecci.

Il sindaco Costabile Spinelli: