Festeggiano il matrimonio in un ristorante ma non pagano il conto: neo sposini nei guai

Festeggiano il loro matrimonio in un ristorante a San Marzano sul Sarno, ma non pagano il conto. Per questo una coppia di sposi, proveniente dalle Marche, è finita nel mirino della Procura di Nocera Inferiore con l’accusa di insolvenza fraudolenta ed ora rischia fino a due anni di carcere.

La storia

I fatti risalgono al mese di aprile dello scorso anno quando, a conclusione del banchetto nuziale - svoltosi in un ristorante del comune dell’Agro nocerino sarnese alla presenza di numerosi invitati - i neo sposini andarono via senza saldare il conto che ammontava a circa 2 mila euro. E così il titolare, vista la situazione, ha sporto subito denuncia facendo parte le indagini. La coppia è ancora in tempo per saldare il conto come previsto dalla legge, in caso contrario dovrà difendersi in un processo.