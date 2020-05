San Marzano sul Sarno, il sindaco chiude il ponte: "La costruzione è illegittima"

Stop alla circolazione veicolare, dal prossimo 8 giugno, sul ponte di via Marconi a San Marzano sul Sarno. E’ quanto dispone un’ordinanza del sindaco Cosimo Annunziata in attesa che venga chiarita la legittimità di costruzione della infrastruttura.

Il caso

Il primo cittadino, infatti, spiega: “Siamo al paradosso. Lo facciamo in via precauzionale perché, pur essendo diventato indispensabile per la circolazione di veicoli e persone, il Genio Civile, in una sua relazione, dichiara che la costruzione del ponte non è legittima. Le manutenzioni effettuate nel corso degli anni sono state eseguite dalla Regione. Il mancato dragaggio e le ultime esondazioni, di cui ormai da tempo, ciclicamente ne facciamo denuncia, ne minerebbero la stabilità. L' Amministrazione comunale deve perseguire sempre la tutela dei cittadini, la questione è stata posta in tutte le sedi. Auspico – conclude Annunziata - una risoluzione e ci batteremo perché questo accada. Sarà cura della Polizia Locale disporre la chiusura al traffico dal prossimo 8 giugno, individuando il percorso alternativo”.