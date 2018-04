Accoltellò ragazzo che aveva rubato un cellulare: chiesto il processo

La procura chiede il processo con rito immediato con l’accusa di tentato omicidio a carico di C.M. , l’accoltellatore di S.G., raggiunto da un fendente che solo per caso non uccise la vittima. Dopo la perizia per verificare la potenziale pericolosità del coltello e accertare se questo fosse in grado di uccidere, la procura di Nocera Inferiore nel corso del prosieguo dell’inchiesta sul ferimento ha presentato la richiesta di processo a carico del diciottenne, con la prima ipotesi investigativa che lo accusava di lesioni gravi e ora la richiesta arrivata ad ipotizzare il tentativo omicida. Il fatto avvenne il 5 marzo scorso. Il giovane si recò dalla vittima, accusandolo di aver rubato il cellulare ad un ragazzino nella villa comunale di San Marzano. La discussione degenerò presto in una colluttazione, con il 18enne che - a suo dire - si difese dall'aggressione di quella che poi diventerà la vittima, accoltellandolo. Colpì anche il padre, intervenuto per separare i due