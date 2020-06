Atletico Vitalica, accordo raggiunto: Antonio Manna è il nuovo allenatore

E’ bastato poco per scoprire che vi era una sintonia reciproca. Accordo raggiunto. Antonio Manna, 42 anni, originario di Poggiomarino ma residente a San Marzano Sul Sarno, è il nuovo allenatore dell’Atletico Vitalica. La sua carriera nel mondo del calcio a 5 inizia nel 1995 con il Gymnasium C5. Ha poi rivestito, come calcettista, le maglie di altre squadre del vesuviano, tra cui l'Isef C5. Nel 2010 ha avuto inizio l’esperienza in panchina con lo Sporting Nocera.

Il profilo

Tra le altre società allenate, vi sono l'Atletico Pagani (vinse il campionato di serie D) e il Futsal Angri. “Nelle passate stagioni ho incontrato l'Atletico Vitalica diverse volte da avversario e devo dire che ne sono rimasto sempre piacevolmente colpito. Per l'atteggiamento positivo della società in ogni occasione, la sportività dimostrata e la filosofia che si cerca di trasmettere”, queste le prime parole del tecnico Manna dopo l’incontro con il presidente Nello Gaito presso la struttura di Sarno. “Diciamoci la verità - ha aggiunto Antonio Manna - è difficile trovare società con uno spiccato senso del fair play come l’Atletico Vitalica. Di conseguenza, quando mi è stata prospettata la possibilità di poterne fare parte, ne sono rimasto subito entusiasta. Condividendone principi e valori”. “Quindi - ha concluso il tecnico - l'obiettivo è chiaramente di riuscire, se possibile, a confermare quello che è lo spirito della società provando allo stesso tempo a raggiungere gli obiettivi della società anche in ambito sportivo