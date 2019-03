Falso broker truffa i suoi clienti, passaparola e denunce delle vittime

Scoperto un falso broker delle assicurazione auto a San Marzano sul Sarno. L”uomo avrebbe truffato diversi clienti. Sul caso, la procura di Nocera Inferiore ha avviato un'indagine. A denunciare il raggiro è stata una donna, attraverso i social. Poi altre denunce sono finite all'attenzione dei carabinieri. Il presunto broker avrebbe preso i soldi dai clienti, senza versare la quota alle agenzie di assicurazioni. In questo modo, avrebbe ottenuto per se un "ingiusto profitto", creando invece debiti alle agenzie assicurative e ai clienti stessi, che hanno scoperto di non aver la polizza sull’automobile. Diverse le denunce sporte nei suoi riguardi per truffa