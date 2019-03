Spari sulla porta di un carrozziere, indagate due persone

La procura di Nocera Inferiore chiude l'indagine sull'avvertimento di fuoco ad un carrozziere di San Marzano sul Sarno, il cui ingresso di casa fu colpito da un proiettile esploso da una pistola, in via Marconi. Due le persone indagate, pregiudicati, individuati dai carabinieri della stazione locale. L'ipotesi è che tra le parti vi sia stato un mancato accordo per questioni di lavoro. I due indagati conoscevano la vittima e pare anche che i tra i due vi fosse un rapporto d'amicizia, poi compromesso per cause in corso di accertamento. Il 9 gennaio scorso, i due spararono sul portone di casa del carrozziere con una calibro nove. Il domicilio era all'interno di una villa in via Marconi.